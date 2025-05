In bicicletta per scoprire le specie arboree. Ultima tappa nell’area di via Michelangelo

Domani il Gruppo Micologico Amb di Copparo organizza una biciclettata alla scoperta di "specie primordiali", alberi speciali di origine antichissima da ammirare. Il ritrovo è fissato alle 9 davanti alla Biblioteca comunale "Anne Frank", da dove si partirà per un facile percorso con tappe nei punti in cui queste piante straordinarie vivono.

In via Garibaldi si potrà ammirare un Ginkgo Biloba; in via Campanati si troverà la Araucaria Araucana, mentre in viale Carducci, la Sophora Japonica. L’escursione, guidata dal presidente del Gruppo Micologico di Copparo Renzo Pedriali, si concluderà con una sosta nell’area verde adiacente a via Michelangelo, dove sarà possibile conoscere le essenze arbustive.