Una serata con Guido Harari per scoprire i segreti e le opere dell’artista in occasione della mostra ‘Incontri. 50 anni di fotografie e racconti’. Lo stesso Harari racconterà al pubblico gli aneddoti che accompagnano i suoi scatti più iconici, dalle prime esperienze nel mondo della musica, che lo hanno portato a immortalare veri miti di più generazioni: da Fabrizio De André addormentato a terra ai big del rock, tra cui i Rolling Stones, Lou Reed, Bob Dylan e Peter Gabriel, ai ritratti più intimi, come quello alla poetessa Alda Merini o all’attrice Monica Vitti. È prevista l’apertura serale della mostra a palazzo dei Diamanti fino alle 23.30. La serata si svilupperà in due momenti: dalle 20 i visitatori incontreranno Guido Harari che, guida d’eccezione per un giorno, li accompagnerà nelle sale della mostra, per un incredibile viaggio negli incontri e nei racconti che hanno caratterizzato cinquant’anni di attività del fotografo, mentre dalle 21, nel cortile del Caffè dei Diamanti, Alpaca Rock dj intratterrà il pubblico con le canzoni più celebri dei protagonisti raccontati nella rassegna. Si potrà trascorrere una piacevole serata sorseggiando un drink a prezzo speciale, con uno sconto del 20% su ogni consumazione presentando il biglietto della mostra.