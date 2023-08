Un fine settimana pieno di appuntamenti da non perdere con ’Incontri di mare’ che torna al Lido di Volano con la sua carica di musica, divertimento e gastronomia. Oggi in piazzale Daini a partire dalle 21.30, arriva Luca Guaraldi con ’The great night of rock and roll’ una serata musicale con musica dal vivo che ricorda la storia del rock and roll e del boogie woogie, con omaggio e tributo a sir Elton John. L’organizzazione è a cura di Made Eventi, in collaborazione con Cooperativa Gestione Servizi Turistici di Volano e Confesercenti Delta.