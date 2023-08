Altra imperdibile serata quella di stasera al Lido degli Scacchi al ristorante Monnalisa, all’Holiday Village Florence. Ad incantare il pubblico sarà il violinista Alberto De Meis, che alle 21 suonerà sulle note delle famosissime musiche di Ennio Morricone e le migliori colonne sonore dei

film. De Meis è noto infatti in tutto il mondo come ‘il violino che incanta l’anima’, un grande della musica contemporanea, con

un repertorio ricco di espressività e sonorità uniche. Ha iniziato a suonare il violino all’età di 8 anni per perfezionarsi poi alla

celebre Hocshule Mozarteum di Salisburgo, divenendone,

successivamente, primo violino. Si è esibito in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, passando per le Filippine e ovviamente l’Italia, dove è stato primo violino accanto ad artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Carlo Bergonzi e Katia Ricciarelli. Durante la serata sarà organizzata una raccolta fondi a favore

di Agathòs. Una serata imperdibile per ripercorrere in riva al mare i capolvori di un genio come il maestro Morricone.