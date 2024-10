In bus senza biglietto, assale polizia e militari

Erano le 6 di lunedì quando un 19enne è salito a bordo di un autobus in partenza dal piazzale della Stazione. A differenza degli altri passeggeri che hanno pagato il biglietto, il giovane si è rifiutato di acquistare il titolo di viaggio e, al tempo stesso, si è opposto alle richieste di scendere dal mezzo. Il conducente ha deciso quindi di chiamare il 113. In pochi minuti è giunta sul posto una volante. Gli agenti, una volta saliti sul sul bus, hanno iniziato a parlare con il giovane nel tentativo di convincerlo a scendere. Sul posto, nel frattempo, è giunta in supporto una pattuglia dei carabinieri. Il 19enne ha iniziato a dare in escandescenza aggredendo gli agenti e i militari che hanno dovuto usare il taser. Il giovane è stato perquisito e, in un marsupio, è stato rinvenuto un coltello da cucina. Il ragazzo è stato così arrestato per resistenza. Nella colluttazione sono rimasti feriti un agente e un militare. Anche in aula, durante l’udienza di convalida, ha dato in escandescenza. Il giudice ha disposto la custodia in carcere".