In Camera di commercio l’incontro sullo sviluppo con de Pascale e Fabbri

Sarà la prima volta che, in città, il governatore Miche de Pascale e il sindaco Alan Fabbri si confronteranno sui temi legati a crescita e sviluppo. Oggi, a partire dalle 17 (alle 16.45 è prevista la registrazione dei partecipanti), in Camera di Commercio, si terrà il convegno da titolo ‘Arrestare il declino e pianificare il futuro: collaborazione economica e sociale per uno sviluppo territoriale’ organizzato dalla Uil. Oltre ai due amministratori, sono previsti i saluti del vicepresidente dell’ente camerale di Ferrara-Ravenna, Paolo Govoni e la relazione introduttiva del segretario del sindacato, Massimo Zanirato. Alla tavola rotonda, moderata dal capo della redazione del Carlino Ferrara Cristiano Bendin, interverranno anche il vicepresidente di Confindustria Emilia Area Centro Gian Luigi Zaina e il segretario generale della Uil Emilia-Romagna Marcello Borghetti. L’obiettivo del convegno sarà quello di gettare le basi per una collaborazione sempre più stretta tra i due livelli istituzionali – Comune e Regione – e tra sindacati e parte datoriale. "Da tempo – ha spiegato Zanirato – noto una sorta di distacco della politica ai problemi, profondi, legati allo sviluppo del territorio. Non è una questione di appartenenza politica, tant’è che abbiamo chiesto al sindaco Fabbri e al presidente de Pascale il loro contributo proprio per avere da loro una lettura che vada oltre il perimetro dell’ideologia. I due livelli istituzionale è necessario che collaborino: la mia impressione è che in questi anni, al di là di qualche progetto co-finanziato, la Regione si sia disinteressata a Ferrara e viceversa. Una direzione che deve essere invertita". La priorità "resta quelle delle infrastrutture" in ottica Ferrara-Ravenna, specie dopo l’attivazione della Zls e la fusione degli enti camerali.