In cammino con Unife Passeggiate sulle Mura "Preveniamo le malattie"

Camminate di gruppo sulle mura, guidati dai docenti di Unife. Prende il via domani ‘Camminiamo insieme per la salute’, l’iniziativa proposta dal dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna dell’Università di Ferrara nell’ambito della rassegna ‘Unife per il Public Engagement’. "L’obiettivo di ‘Camminiamo insieme per la salute’ è promuovere il valore della camminata come prevenzione di numerose malattie, dalle malattie cardiometaboliche all’osteoporosi e ai tumori" spiega Paola Rizzo, professoressa del dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna e responsabile dell’iniziativa.

Il progetto si articola in tre incontri (domani, il 14 e il 20 settembre), due dei quali prevedono delle camminate di circa 60 minuti lungo la cinta muraria, abbinate alle ‘pillole di scienza’ al polo chimico ciomedico, in via Borsari 46, momenti di approfondimento in cui i docenti Unife espongono i benefici derivanti dall’esercizio fisico sui vari distretti corporei e i risultati delle ricerche di settore. Domani sarà la volta della relazione tra attività fisica e prevenzione dei tumori, corretta alimentazione e prevenzione delle patologie cardio-metaboliche insieme a Luana Calabrò e a Domenico Sergi del dipartimento di Medicina Traslazionale. Il 14 settembre Gloria Bonaccorsi e Gabriele Guardigli, dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna, parleranno di attività fisica e prevenzione di osteoporosi e malattie cardiovascolari. L’ultimo appuntamento, il 20 settembre, sarà occasione per presentare i risultati delle attività svolte in occasione dei precedenti incontri e per compiere delle riflessioni conclusive sulla prevenzione insieme a Roberto Ferrari, professore emerito di Unife.

Durante la camminata i partecipanti sono accompagnati da chinesiologi del team Esercizio vita medical fitness con la supervisione di Nicola Lamberti del dipartimento di Neuroscienze e riabilitazione. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Per partecipare è necessario iscriversi seguendo le indicazioni presenti sul sito www.unife.it. ‘Camminiamo insieme per la salute’ è ideata coerentemente con il progetto Dipartimento di eccellenza 2022-2027 ed è organizzata in collaborazione con Esercizio vita medical fitness.