In cammino sulle Mura

Ferrara promuove il benessere e la prevenzione e cammina insieme ai professionisti sanitari per celebrare la Giornata mondiale della fisioterapia. Primo appuntamento, oggi alle 9,30, con ritrovo nei pressi della farmacia di corso Porta Mare, con la camminata di gruppo sulle mura estensi che abbraccia il tema dell’attività fisica per un invecchiamento sano e attivo. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è realizzata dall’Ordine dei Fisioterapisti di Bologna-Ferrara, dall’associazione italiana di fisioterapia e il Gruppo di interesse specialistico fisioterapia nell’anziano e nell’invecchiamento attivo. L’obiettivo della camminata è sensibilizzare sul ruolo della fisioterapia, che diventa sempre più cruciale con l’avanzare dell’età. "La promozione delle corrette abitudini di vita – dichiara l’assessore Cristina Coletti – è uno dei grandi obiettivi su cui, come Amministrazione, siamo impegnati da sempre. Condurre una vita sana consente di prevenire dolori fisici e patologie". "Il movimento è autonomia, libertà, passione e consapevolezza – spiega Giovanni De Bellis, presidente del Gis fisioterapia nell’anziano e nell’invecchiamento attivo Aifi –. Anche piccoli gesti quotidiani, come una camminata, hanno un impatto profondo sulla salute fisica e mentale, rappresentando un potente fattore protettivo contro malattie cardiovascolari, metaboliche, neurologiche, depressive, oncologiche, fino alla demenza e alle cadute". "Sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione e la promozione della salute è una priorità per il nostro Ordine, in rappresentanza dei 1700 fisioterapisti nelle province di Bologna e Ferrara", spiega Vincenzo Manigrasso, presidente dell’Ordine Fisioterapisti Bologna e Ferrara.