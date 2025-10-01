In campo le squadre di Eccellenza. La Comacchiese ospite del Mesola

È un mercoledì di Coppa Italia per tutte le squadre di Eccellenza della nostra regione, impegnate nella terza e ultima giornata della competizione denominata Memorial Sanguanini. Nel girone 6, quello che coinvolge la Spal, oggi alle 20,30 allo stadio Duo il Mesola ospita la Comacchiese in un derby che la scorsa stagione ha caratterizzato l’appassionante lotta al vertice nel campionato di Promozione. In classifica, i lagunari sono primi a braccetto con la squadra di Di Benedetto. Anzi, i rossoblù al momento sono in vantaggio in virtù della migliore differenza reti. Il Mesola invece finora ha racimolato un solo punto, quindi per sperare nella qualificazione deve fare bottino pieno. Mesola e Comacchiese si incrociano con vista sugli ottavi di finale di Coppa Italia, ma per entrambe la testa è proiettata a un campionato che si profila complicato. I castellani erano partiti bene (quattro punti nelle prime due giornate), poi però sono arrivati tre ko di fila piuttosto pesanti. La squadra di Candeloro invece ha ottenuto appena un punto in cinque turni e non ha segnato nemmeno un gol.

Tornando alla Coppa Italia, al Mesola servirebbe una vittoria con due gol di scarto per superare la Comacchiese. Un successo di misura invece permetterebbe ai castellani di agganciare i lagunari, ma resterebbero comunque dietro per differenza reti. Tutte da verificare le intenzioni dei rispettivi allenatori, da un lato tentati dalla possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale, dall’altro preoccupati per la gestione delle forze in vista del prossimo turno di campionato. Peraltro, la Comacchiese ha giocato sabato scorso contro la Spal, mentre il Mesola è sceso in campo domenica riposando quindi un giorno in meno rispetto ai rossoblù.

s.m.