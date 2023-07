In campo per aiutare gli altri I volontari sono da premio

Sostenere le associazioni che assistono persone in condizioni di fragilità, mantenendo alta l’attenzione su ogni fronte assistenziale e in rapporto alle sollecitazioni più urgenti emerse analizzando i bisogni del momento. Su questo impegno l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ferrara, su indicazione dell’assessore Cristina Coletti, aveva istituito lo scorso aprile un bando da 131.567,27 euro destinato agli enti del terzo settore – imprese e cooperative sociali – a scopo di sostenere il rilancio del benessere socio-sanitario delle fasce della popolazione in condizioni di difficoltà. Al termine del lavoro di analisi delle progettazioni pervenute, le risorse sono state riconosciute a 8 associazioni. "L’impatto – evidenzia l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti – generato dagli eventi che negli ultimi anni hanno mutato il quadro socio-economico ha reso ancora più vulnerabile chi già lo era. L’erogazione di queste risorse è orientata a spingere il pieno rilancio sociale, intervenendo in particolare su categorie che scontano una grave marginalità per le quali occorre un’attenzione specifica. C’è molta soddisfazione perché i progetti candidati erano tutti meritevoli. L’avviso si conferma la modalità più efficace per erogare fondi pubblici in maniera trasparente, stimola le associazioni a cercare un continuo rinnovamento". I progetti finanziati sono: ‘Ricreazione’, a cura dell’associazione Opere di Carità Aps. ‘Contatto abitare cooperativo’, proposto da Cidas (20mila euro); ‘E20Sociali”, dell’associazione Ferrara Eventi (19.600); “Conoscere e supportare le Fasd”, ideato dall’Associazione Italiana Disordini da Esposizione Fetale ad Alcol eo Droghe (14.974,94 euro); ‘Comunità Accogliente per l’Autonomia’ è il titolo dell’azione, sottoposta da Il Nodo Aps (11.298,32); “Prendiamoci per mano” di Anffas Ferrara (17.182 euro); Si intitola “Dca - Dillo con Amore. Dalla consapevolezza della malattia a interventi educativi e di cura integrati sul territorio”, ed è la proposta di Kairos (16mila); “Ci si deve pensare: un aiuto oggi e un progetto per dopo” è l’elaborato messo in campo da Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici), (12.512).