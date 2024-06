In campo per beneficenza: "Il ricavato ai pompieri"

Grande successo per la seconda edizione di "Uniti per vincere", che si è tenuta lo scorso 31 maggio allo stadio "Preziosa" di Copparo per sostenere i Vigili del Fuoco Volontari di Copparo (Aapc) per l’acquisto di una autobotte. Una manifestazione ricca di emozioni, all’insegna di sport, spettacolo, buon cibo e soprattutto di tanta solidarietà, condotta dagli instancabili Gian Marco Duo e Michele Boscolo. Ad anticipare il fischio d’inizio delle gare, la dimostrazione di addestramento cinofilo di Mattia e Darko. A seguire, dopo l’inno di Mameli, il quadrangolare dei giovani atleti con protagonisti i calciatori dell’Asd Copparo 2015 con due squadre, dell’Union Vis Lendinara e dell’Asd Terre Del Reno. Prima delle premiazioni la toccante esibizione della compagnia teatrale Insieme x Caso contro il bullismo, seguita, a fine serata, da una contro la violenza sulle donne. Poi il triangolare disputato dalla selezione All Star Copparo, una rappresentativa dei Vigili del Fuoco e una dei Carabinieri che, a titolo puramente di cronaca, ha vinto tutti gli scontri diretti. Naturalmente non vi è stato nessun vincitore, perché a trionfare è stata ancora una volta la solidarietà. Tantissimi gli ospiti presenti tra cui Roberto Farinelli, pluricampione di motociclismo della Kawasaki; inoltre, sono state donate le maglie dal pilota Farinelli e dai calciatori Lazzari, Antenucci e Beghetto. Alex Mari con la sua musica ha allietato tutti gli ospiti nella zona ristoro, dove erano presenti anche dei gonfiabili per i più piccoli insieme ai mezzi esposti dai Vigili del Fuoco e Carabinieri. Riconoscimenti per la lodevole iniziativa agli organizzatori Giuseppe e Marco, al presidente Asd Copparo 2015 Andrea Mari e ai suoi collaboratori, supportati dalla presenza del sindaco di Copparo, di Fabio Gilli, capo distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Copparo, di Alessandro Zanella, presidente Aapc, del vice comandante della stazione dei Carabinieri maresciallo Marzia De Nicola e del presidente Avis Alfio Pesci.

Valerio Franzoni