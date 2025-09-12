In campo per l’Associazione Giulia: "Così ricordo mia moglie Loretta"

In campo per ‘un ricordo nel cuore’. Si tratta dell’appuntamento che mette insieme sport e solidarietà, oltre alla memoria di chi non c’è più. L’evento ‘un ricordo nel cuore’ si terrà domenica 21 settembre al campo sportivo di Casumaro, per il primo memorial ‘Loretta e Marcello’, torneo di calcio giovanile categoria pulcini con prime partite dalle 10.30. Il programma proseguirà alle 14.30 con le finali del torneo, al termine spazio per le ‘giochiadi’ per i più giovani e famiglie. Alle 18 un aperitivo con un ‘tocco’ di magia con il Mago Ricky. Una giornata di sport, amicizia e solidarietà, con il cuore rivolto ad un grande obiettivo: sostenere Associazione Giulia Odv. Nell’arco della giornata sarà possibile prenotare il pranzo entro il 16 settembre, con un menù a prezzo fisso, tagliatelle al ragù, arrosto con patate, dolce, acqua, vino e bevande. Previsto anche un menù bambini tagliatelle, dolce e bibita. I ringraziamenti dei promotori vanno ai sostenitori dell’evento e agli sponsor. Arturo Merighi, promotore dell’evento ed ex storico presidente del Casumaro calcio, spiega che "si tratta di un’iniziativa nata tra amici comuni legati all’Associazione Giulia.

Tutto questo è divenuto un percorso che mi ha spinto ad aderire partendo anche dall’ultimo periodo di mia moglie, ricoverata in un hospice a Bentivoglio. In quel periodo c’era in servizio una giovane infermiera, che raccontava dell’apertura di un nuovo hospice a Bologna, con un’ala anche per i bambini. Poco dopo tornò radiosa dicendo che era stata assunta proprio in quella struttura. In me è scattato un pensiero legato alla sofferenza degli ultimi giorni di mia moglie. La collaborazione con l’Associazione Giulia è figlia anche di quel momento". Adesso Merighi è nel consiglio direttivo del Casumaro: "Fu proprio mia mogliere Loretta a spingermi ad andare avanti in quegli anni – ricorda –. Lei era quella che si prodigava per lavare le maglie, che allora erano in lana, poi quando Marcello giocava preparava le cene. In sostanza il Casumaro calcio era casa nostra".

Mario Tosatti