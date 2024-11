"In campo per le aziende. La provincia deve crescere"

Ferrara vista non più come una zona periferica, ma come una realtà attrattiva per stare al passo con la crescita delle altre province. È questo l’obiettivo del Pd ribadito ieri mattina da Stefano Bonaccini ha visitato alcune delle realtà produttive del territorio ferrarese accompagnato da Marcella Zappaterra, capogruppo del Partito Democratico in Regione e candidata nella circoscrizione di Ferrara. Il tour si inserisce nel percorso elettorale di sostegno alla candidatura di Michele de Pascale alla Presidenza della Regione in vista delle elezioni del 17 e 18 novembre.

L’incontro sul territorio è iniziato alle ore 10 e ha toccato tre importanti aziende della zona, simboli dell’eccellenza e della resilienza imprenditoriale ferrarese. Prima tappa alla Vetreria Box Doccia di Sant’Agostino, leader del settore e pluripremiata per qualità e innovazione, oltre che per la capacità di ripresa dimostrata dopo il terremoto del 2012. Durante la visita Bonaccini e Zappaterra hanno incontrato gli imprenditori e un gruppo di rappresentanza della Cna Ferrara composto da membri della Presidenza e del Direttivo Alto Ferrarese, per un confronto su sviluppo economico e strategie di sostegno alle imprese locali.

La visita è proseguita presso altre due aziende simbolo del tessuto produttivo locale: la Centro Stand di Mirabello specializzata in allestimenti per eventi e la Molini Pivetti, realtà di eccellenza nel settore molitorio. "Essere vicini a chi ogni giorno costruisce il futuro della nostra regione è fondamentale per rispondere in modo concreto alle esigenze di cittadini e imprenditori", ha sottolineato Marcella Zappaterra. "Negli ultimi anni abbiamo lavorato per sostenere direttamente le aziende, motori fondamentali per l’economia e l’occupazione locale. È ora essenziale dare un nuovo slancio a Ferrara per renderla non più una zona periferica ma una realtà attrattiva e connessa, capace di competere con il ritmo di crescita delle altre province dell’Emilia-Romagna. Nei prossimi anni dobbiamo impegnarci per assicurare a Ferrara più investimenti, ridurre le disuguaglianze che penalizzano ancora il territorio e rendere quest’area centrale nel sistema economico e sociale regionale". La giornata di incontri ha ribadito l’impegno del Partito Democratico per la valorizzazione delle eccellenze locali e il rafforzamento del ruolo di Ferrara in ambito regionale ed europeo. "Grazie alla sua esperienza e visione strategica – spiegano dal Pd – Zappaterra si conferma una figura di riferimento per il rilancio della provincia e Bonaccini consolida il legame tra Ferrara e l’Europa essenziale per uno sviluppo inclusivo e sostenibile".