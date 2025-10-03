Il sindaco fischiato

Il sindaco fischiato
Ferrara
3 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
In casa coltiva marijuana. Arrestato uno spacciatore

Bondeno, nell’abitazione un 40enne aveva sei piante alcune alte due metri. Il forte odore ha fatto scattare la perquisizione da parte dei carabinieri.

Le piante di marijuana sequestrate

Le piante di marijuana sequestrate

I carabinieri della stazione di Bondeno, l’altra mattina, hanno arrestato un 40enne che si era creato in casa una coltivazione artigianale di piante di marijuana alte due metri. I militari di Bondeno, durante l’espletamento di un quotidiano servizi di perlustrazione del territorio, sono passati dinanzi ad un’abitazione percependo un forte odore acre, assimilabile a quello della marijuana, provenire da quella direzione. Per vederci chiaro hanno deciso quindi di appostarsi a distanza e osservare i movimenti visti all’interno del cortile, che, uniti al forte odore, hanno creato ulteriori sospetti, a questo punto tali da rendere necessaria la perquisizione della casa. Il motivo di quel forte odore è stato subito svelato, in quanto all’interno di una pertinenza dell’abitazione sono state trovate 6 piante di marijuana (la più grande è di circa 2 metri) in piena inflorescenza, ormai pronte per essere raccolte, essiccate. Così per il 40enne, oltre al sequestro di tutte le piante per i successivi approfondimenti, è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, come disposto dalla procura estense, al termine delle formalità di rito è stato rimesso in libertà. Il forte odore aveva insospettito militari e residenti della zona. A tradie l’uomo il fatto che tenesse le finestre aperte.

