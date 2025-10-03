In casa coltiva marijuana. Arrestato uno spacciatore

I carabinieri della stazione di Bondeno, l’altra mattina, hanno arrestato un 40enne che si era creato in casa una coltivazione artigianale di piante di marijuana alte due metri. I militari di Bondeno, durante l’espletamento di un quotidiano servizi di perlustrazione del territorio, sono passati dinanzi ad un’abitazione percependo un forte odore acre, assimilabile a quello della marijuana, provenire da quella direzione. Per vederci chiaro hanno deciso quindi di appostarsi a distanza e osservare i movimenti visti all’interno del cortile, che, uniti al forte odore, hanno creato ulteriori sospetti, a questo punto tali da rendere necessaria la perquisizione della casa. Il motivo di quel forte odore è stato subito svelato, in quanto all’interno di una pertinenza dell’abitazione sono state trovate 6 piante di marijuana (la più grande è di circa 2 metri) in piena inflorescenza, ormai pronte per essere raccolte, essiccate. Così per il 40enne, oltre al sequestro di tutte le piante per i successivi approfondimenti, è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, come disposto dalla procura estense, al termine delle formalità di rito è stato rimesso in libertà. Il forte odore aveva insospettito militari e residenti della zona. A tradie l’uomo il fatto che tenesse le finestre aperte.