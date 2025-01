In casa oro, orologi e gioielli rubati. Scattano sequestro e cinque denunce

Cinque persone sono finite nei guai per ricettazione di oro, orologi e gioielli, frutto di furti compiuti in abitazione. A scoprirle sono stati i carabinieri della Compagnia di Comacchio, facenti parte dell’Aliquota operativa e della Stazione di Porto Garibaldi. Nei giorni scorsi, i militari dell’Arma hanno infatti provveduto a perquisire la casa di una famiglia residente nel Copparese, composta da due uomini e tre donne. Il motivo? Le cinque persone erano sospettate di aver messo a segno, negli ultimi mesi, numerosi furti in abitazione lungo la costa comacchiese. E proprio la perquisizione nella casa della famiglia ha tolto ogni incertezza. Infatti sono stati trovati numerosi gioielli in oro e in argento, e diversi orologi di valore. Ma non solo. I militari hanno anche rinvenuto molti attrezzi da scasso: tra questi, flessibili a batteria per il taglio di inferriate di porte e finestre, e per consentire l’apertura di casseforti e cassette di sicurezza. Insomma, tutto l’occorrente per realizzare colpi in abitazione e un cospicuo bottino di oggetti di valore, quello che i carabinieri hanno trovato all’interno della casa perquisita. Per risalire al nucleo familiare, i militari della Compagnia dei carabinieri di Comacchio hanno dato vita ad una intensa attività investigativa, avviata a seguito di meticolosi sopralluoghi effettuati nelle abitazioni del Comacchiese che sono state "visitate" dai ladri negli ultimi mesi. Ciò ha consentito di raccogliere utili indizi, anche rispetto alle modalità utilizzate dai responsabili per introdursi nelle case e appropriarsi degli oggetti. Un lavoro lungo, attento, che ha dato i suoi frutti. Tutte e cinque le persone, dunque, sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara per il reato di ricettazione, mentre la refurtiva rinvenuta è attualmente al vaglio dei militari, impegnati nell’individuazione della provenienza degli oggetti preziosi, nonché i legittimi proprietari. Una volta compiute le verifiche necessarie, saranno gli stessi carabinieri della Compagnia di Comacchio a contattare i proprietari degli oggetti e a provvedere alla restituzione. La possibilità di recuperare i propri beni, sarà sicuramente una buona notizia per le vittime dei furti, considerando anche che talvolta alcuni oggetti possono avere un valore affettivo, oltre che materiale.

Valerio Franzoni