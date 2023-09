In casa spunta il modellino di un motoscafo Era stato rubato in uno stabilimento balneare I Carabinieri della Stazione di Migliarino hanno sequestrato un modello da collezione di un motoscafo Riva Acquarama, rubato a primavera. La proprietaria l'aveva riconosciuto in un annuncio di vendita online. La donna è stata contestata per il reato di ricettazione.