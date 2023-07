In casa un fucile e una pistola: denunciato

Carabina ad aria compressa e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Per il possesso di queste due ’armi’ sono stati denunciati dai carabinieri di Comacchio e Codigoro un pensionato di 70 anni e un suo conoscente di 59 anni. Non solo, i militari hanno effettuato controlli ad ampio raggio nei locali della zona. In particolare sono scattate le verifiche in due esercizi commerciali, una friggitoria ed un minimarket della città lagunare sanzionando amministrativamente i rispettivi titolari per avere esercitato la somministrazione di bevande e generi alimentari negli in spazi attigui alle loro attività senza la prevista autorizzazione. i militari, inoltre, hanno contestato a i due imprenditori sanzioni per la somma complessiva di oltre 2000 euro. Nella stessa operazioni sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 54enne residente nel rodigino per guida sotto l’influenza dell’alcool in quanto sorpreso in Lido delle Nazioni alla guida della propria vettura con tasso alcolemico pari al doppio del consentito. Allo stesso è stata immediatamente ritirata la patente. Gli ultimi controlli fanno seguito a quelli del maggio scorso quando la Compagnia di Comacchio aveva svolto un servizio straordinario del territorio concentrandosi sulla ’movida’, per prevenire turbative dell’ordine pubblico e verificare le condizioni igienico sanitarie degli esercizi di ristorazione del litorale comacchiese. Al termine dell’attività erano state cinque le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza nei confronti di altrettanti automobilisti, sia uomini che donne di età compresa tra 20 e 40 anni, trovati alla guida con tasso alcolico superiore al consentito. Un 19enne era stato segnalato all’autorità prefettizia per detenzione per uso personale di stupefacente, poiché trovato in possesso di alcune dosi di hashish. Inoltre, i Carabinieri di Comacchio, assieme al personale del nucleo carabinieri antisofisticazioni e sanità di Bologna, avevano proceduto al controllo di un ristorante-pizzeria del litorale, che era stato sanzionato amministrativamente per violazioni sulla tracciabilità e il confezionamento dei prodotti alimentari e segnalato alla competente azienda sanitaria e alla locale Amministrazione comunale per le gravi condizioni igieniche riscontrate nel locale. Nel corso del servizio erano stati complessivamente controllati 28 veicoli, 66 persone, elevate sanzioni amministrative per la somma complessiva di 5mila euro circa, mentre un veicolo era stato posto sotto sequestro perché sprovvisto di copertura assicurativa.