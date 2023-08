In caso di emergenza? Arrivano i sanitari 118 in sella alla bicicletta

Nella città delle biciclette il Buskers Festival può contare sull’assistenza del 118... in bicicletta. Anche per l’edizione 2023 il servizio dell’emergenza

sanitaria sarà operativo fra la gente con i velocipidi appositamente attrezzati per intervenire qualora ci fosse un’emergenza. Le bici, a pedalata assistita, acquisite l’anno scorso dall’Ausl e con il contributo del Rotary Ferrara Est, si presentano come un mezzo molto utile e versatile per intervenire con tempestività in manifestazioni molto affollate come quella dei Buskers.

Tutti hanno defibrillatore e zaino di soccorso, l’equipaggio è composto da un infermiere e un autista 118. In un secondo momento, se ritenuto necessario, si potrà attivare un mezzo di soccorso per il trasporto in Pronto Soccorso. Gli operatori, grazie a una convenzione stipulata tra Ausl e Ferrara Buskers Festival in stretto contatto con la Centrale operativa 118, saranno affiancati anche dai volontari della Croce Rossa, i quali gestiscono l’assistenza sanitaria all’evento con ambulanze ed equipaggi appiedati. Il servizio, molto apprezzato dai partecipanti dello scorso anno, sarà attivo dalle 21 a mezzanotte da mercoledì a sabato, alla domenica dalle 18 alle 21.