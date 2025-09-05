In Castello ’La magia della pittura’. Ecco la mostra di Gianfranco Gobetti

Dal 27 settembre le sale del piano nobile del Castello Estense ospitano la mostra Gianfranco Goberti. La magia della pittura, organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Cultura, Turismo e rapporti con l’Unesco del Comune di Ferrara e curata da Pietro Di Natale.

La mostra ripercorre l’ampio e articolato percorso del pittore ferrarese Gianfranco Goberti (1939 – 2023) attraverso più di quaranta opere realizzate in oltre mezzo secolo di attività. Partito da una sorta di Nuova figurazione in cui riaffiora l’immagine dopo la lunga stagione dell’informale, Goberti elabora dalla fine degli anni Sessanta un originale optical figurativo in dipinti con specchi e poltrone a righe, con i quali indaga in particolare i temi del rapporto tra realtà e immagine e della percezione visiva.

Il valore di questa ricerca, che prosegue nel decennio successivo allargandosi all’identità e alla funzione della rappresentazione (tanto nelle opere dove inserisce la fotografia e l’oggetto vero, quanto nei virtuosistici trompe l’œil), viene riconosciuto da Gillo Dorfles che lo seleziona per il Premio Bolaffi del 1979 per aver approfondito "lo studio dell’ambiguità delle immagini e della dialettica tra l’elemento percettivo e la illusorietà dello stesso, raggiungendo interessanti realizzazioni nel campo della visualità".

Contestualmente Goberti insegna progettazione pittorica ed educazione visiva all’Istituto Dosso Dossi di Ferrara, del quale è preside dal 1982 al 1992. Dopo gli anni Ottanta e nei decenni successivi la sua pittura si concentra su oggetti (camicie, cravatte, divani, poltrone) che riassumono in sé la ricerca sul motivo, centrale e ricorrente, della linea, che si esprime anche nei lavori dedicati alle corde, uno dei punti più noti della sua ricca produzione.

Negli stessi anni Goberti recupera una figurazione post-concettuale, senza avvicinarsi però alla Bad Painting e al neoespressionismo allora diffuso. Tra i suoi ultimi cicli di pittura, nati a cavallo del millennio, spicca quello sul mito di Icaro, potente metafora della condizione umana.

Oltre a una selezione significativa di dipinti e a una serie di lavori che documentano le sue originali sperimentazioni extra-pittoriche, la retrospettiva propone un percorso espositivo ampio e articolato, volto a restituire la complessità e la ricchezza della sua ricerca artistica. Tra le opere in mostra, spiccano anche due importanti videotape: Metagrafica (1977) e Verde carminio (1983), entrambi realizzati all’interno del vivace contesto creativo del Centro Video Arte di Palazzo dei Diamanti di Ferrara, sotto la direzione illuminata di Lola Bonora. Questi lavori audiovisivi, testimonianze preziose dell’interesse dell’artista per i linguaggi tecnologici e per le possibilità espressive offerte dal video, rappresentano un punto di svolta nella sua produzione artistica.