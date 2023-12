In Castello ’Viva Vittoria Ferrara’: "Contro la violenza sulle donne"

La corte del Castello Estense si colora con ‘Viva Vittoria Ferrara’. Un’iniziativa presentata nella sala consiliare della Provincia, coordinata dalla consigliera di parità della Provincia, Annalisa Felletti, insieme al comitato promotore composto dalla presidente Cug di Unife, Roberta Russo, dalla referente dell’associazione Cohousing Solidaria, Alida Nepa, la presidente Udi Ferrara, Stefania Guglielmi, e dalla presidente del Centro donna e giustizia Paola Castagnotto, presenti anche don Alessio Grossi e Loredana Elia, Communication Manager di LyondellBasell. Un progetto sociale che consiste nella realizzazione di migliaia di coperte in maglia, ciascuna creata in formato quadrato 50X50 centimetri e firmata, che saranno cucite con un filo rosso per dare vita a un’unica opera relazionale multicolore, che sarà stesa fra il 23 e 24 novembre 2024 nel cortile del Castello. "È una tessitura di fili di lana – ha detto Felletti – e di relazioni, estesa a tutti i cittadini del territorio provinciale, perché ciascuno possa unire il proprio tassello nell’unica coperta che Ferrara realizza per dire no alla violenza contro le donne". Anche la scelta del cortile del monumento simbolo di Ferrara e sede della Provincia non è casuale, come ha ricordato Stefania Guglielmi, "per dire che l’intero territorio provinciale è chiamato a partecipare".Il 23 e 24 novembre i singoli brani realizzati a maglia saranno messi in vendita, con un contributo minimo di 20 euro ciascuno, e la raccolta fondi realizzata, scopo dell’iniziativa, sarà devoluto al Centro donna e giustizia, che – come spiegato dalla presidente Castagnotto - finanzierà progetti di recupero e sostegno delle donne vittime di maltrattamenti. Ferrara è la tappa conclusiva di un vero e proprio itinerario di appuntamenti che nel 2024 toccheranno le città di Rovigo (10 marzo), Fermo (10 marzo), Cervia (6 ottobre), Novara (24 novembre) e Isernia (23 e 24 novembre)". La scelta della data (il 24 novembre, Giornata internazionale contro la violenza alle donne) è, come spiegato da Cristina Begni, presidente dell’associazione Viva Vittoria, "per celebrare, accanto alle vittime di femminicidio, le donne vive, attive e partecipi".

Mario Tosatti