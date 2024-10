In Cattedrale 130 coristi. Rassegna di canti liturgici

Comincia oggi a Comacchio e si concluderà domenica il Choral Workshop con il Gen Verde, con l’appuntamento più atteso, alle 18 nella Concattedrale di Comacchio, dove saranno ben 15 i cori dall’intera Diocesi che animeranno la messa diretti dal Gen Verde con canti scritti da loro. Da Bondeno a Mesola e ovviamente Comacchio, giungeranno oltre 130 coristi e suonatori che da giugno studiano le canzoni che animeranno la Celebrazione per le 18. Il workshop è sui canti liturgici e alla base della motivazione di tutti e 130 i partecipanti c’è la fede e un momento di crescita spirituale.

Per tutti, coristi e suonatori, ma anche coloro che vorranno partecipare alla funzione nella Concattedrale, sarà un’emozione grandissima vedere la proposta musicale di Gen Verde, che annovera 19 artiste provenienti da 14 nazioni che hanno creato fin dal 1966 il Gen Verde International Performing Arts Group. Le recensione, dopo oltre 50 anni e 1500 concerto e spettacoli nel mondo, descrive il gruppo come un insieme di "grinta, musica, gesti e professionalità". Un gruppo tutto al femminile, i cui punti di forza sono talento, internazionalità, ricchezza culturale e sperimentazione artistica per "dar voce alle persone di questo tempo, ai popoli e alla storia dell’umanità, chiamati a vivere la fraternità universale", l’obiettivo del Gen Verde.

Un momento a cui i tanti coristi e suonatori della nostra provincia, che animano e accompagnano funzioni religiose nelle chiese o durante i funerali, si stanno preparando da tempo e con tanta passione. Fra le loro testimonianze quella di Angela, che canta da circa 10 anni in due cori parrocchiali, del Rosario e diSan Martino sempre a Codigoro. C’è poi Andrea, meno avvezzo a cantare in coro, ma accogliendo con entusiasmo l’invito di un’amica si è ritrovato con costanza in un coro parrocchiale. "Riempie di gioia trascorrere le serate con persone che condividono l’amore per Dio e il piacere di pregare cantando – afferma Silvia –, ci fa sentire meno soli nello scoprire che molti come noi camminano nella fede e aiutano le comunità a pregare con il canto, nella consapevolezza di quanto sia travolgente e potente ciò che viene aggiunto al nostro piccolo impegno".

cla. casta.