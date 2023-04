In cattedrale la festa delle nozze

Una cattedrale colma di gente ha raccolto, domenica sera, le emozioni di tantissime coppie comacchiesi che sono state invitate, come da tradizione annuale, a celebrare insieme gli anniversari dei loro matrimoni. La gioia delle sessanta coppie che hanno partecipato, l’affetto di conoscenti e parenti e un po’ di commozione e gratitudine per il significato di questa cerimonia, che – come ha sottolineato il parroco don Guido Catozzi – "è una testimonianza al mondo di oggi che nel matrimonio non crede più". Con questa mescolanza di affetti, si sono strette insieme ventisette coppie di coniugi d’oro, giunti al ragguardevole traguardo dei 50 anni di matrimonio, sedici coppie d’argento, che hanno festeggiato i 25 anni, e due coppie inossidabili, che hanno la fortuna di essere arrivate alle nozze di diamante, Marina Marighi con Marco Ferroni, e Anna Maria Cavalieri con Rocco Pantaleo Urso.

c.c.