’In Cento a Cento’ fa il boom. Show con Ferrari e auto d’epoca

Nemmeno la pioggia caduta nelle prime ore della giornata è riuscita a spegnere il rombo della passione per i motori: domenica scorsa, la Scuderia Ferrari Club di Cento, in collaborazione con l’Officina Ferrarese, ha organizzato l’atteso appuntamento annuale ’In Cento a Cento’, tradizionale raduno di auto Ferrari e auto d’epoca che ogni anno anima la suggestiva piazza del Guercino. L’evento ha visto la partecipazione di una trentina di equipaggi, arrivati non solo da Cento, ma anche da Ferrara e dal territorio bolognese, a conferma dell’interesse e dell’affetto che il mondo degli appassionati continua a dimostrare verso questo appuntamento. Dopo le iscrizioni di rito, i partecipanti sono stati accolti con il saluto del presidente del Club, Giuseppe Condò, seguito dal benvenuto dell’assessore Filippo Taddia, in rappresentanza dell’amministrazione. A fare da cornice, le fiammanti Ferrari e le eleganti auto storiche, che hanno attirato la curiosità dei passanti e degli appassionati radunati in centro. Il corteo di auto, dopo l’esposizione in piazza, si è poi messo in marcia alla volta di Modena, per una tappa culturale e motoristica al tempo stesso: la visita al prestigioso Museo d’Epoca Panini-Maserati, gestito dalla storica famiglia Panini. Qui gli equipaggi hanno potuto ammirare una straordinaria collezione di auto Maserati d’epoca, sia da corsa che da strada, immersi in un’atmosfera che racconta decenni di storia dell’automobilismo italiano. Particolarmente apprezzata la presentazione di Giovanni Panini, che ha illustrato non solo le peculiarità dei veicoli esposti, ma anche la storia della famiglia e il forte legame con la Maserati, arricchendo l’esperienza con aneddoti e dettagli storici che hanno reso la visita ancora più coinvolgente.

l. g.