In centro tra ’Libri e bollicine’ È il primo sabato del Guercino

CENTO

Cominciano oggi i ’Sabati del Guercino’, un nuovo evento per il centro storico di Cento organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni Ascom - Confcommercio, Confesercenti e Cna, e con il coinvolgimento degli operatori commerciali. Oggi, sabato 13 e sabato 20 maggio dalle 17 alle 22, sono dedicati alla degustazione di vini e cibo di qualità nel centro storico di Cento, in venti locali aderenti, come evento diffuso nel centro storico con diverse iniziative distribuite in tutta la zona, .

Il tema di questo sabato è "Libri e bollicine", in concomitanza con l’ultima giornata del Festival Premio Letteratura Ragazzi. I consumatori che si recheranno nell’Info point in piazza del Guercino, con 10 euro, riceveranno bicchiere, sacchetta e buoni per 3 assaggi. Chi invece porterà lo scontrino di un acquisto di almeno 50 euro effettuato in un negozio del centro riceverà un grembiule. Il comune di Cento ha affidato alla società Iscom group srl l’organizzazione dell’evento "I sabati del Guercino" realizzato nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Per oggi è prevista anche l’esibizione della banda musicale itinerante per il centro storico, stand del libro con esposizione di volumi, firmacopie a cura della libreria Albatros in collaborazione con l’Associazione Tararìtararera in Piazza, alla sera reading a tema vino presso il Caffè Martini In tutte e 3 le serate sono previsti alcuni trattenimenti musicali a cura degli operatori economici presso la Pasticceria La Farmacia, Osteria da Cencio, il Girone dei Golosi e sarà apertas la Pinacoteca San Lorenzo.