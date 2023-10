In chiesa i consigli anti-truffa Ieri, al termine della messa di Don Francesco Pio Morcavallo a Riva del Po, il comandante della compagnia carabinieri di Copparo ha tenuto un incontro informativo per informare circa 50 fedeli su come difendersi dalle truffe. Il Vice Sindaco di Riva del Po ha partecipato all'evento.