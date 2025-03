In chiesa ’La cartapesta tra sacro e profano’. Prende vita il materiale economico e riciclato

Fino al 30 marzo prosegue, presso la chiesa di San Lorenzo, la mostra curata da Elena Bastelli e Lorenzo Lorenzini “La cartapesta tra sacro e profano”. Bassorilievi e statue per la devozione domestica, insieme a piccoli oggetti di uso comune, tratteggiano la diffusione, attraverso i secoli, di questo materiale economico, riciclato, facile da usare e, soprattutto, “a basso costo”. Fulcro dell’esposizione è la spettacolare installazione di Alessandro Ramin “Ali di carta”, ispirata all’angelo presente nell’Annunciata, la pala del Guercino conservata nel presbiterio della chiesa.

Sabato scorso l’installazione ha preso vita, attraverso il procedere del lavoro dell’artista Ramin che, foglio dopo foglio, realizzerà in cartapesta le ali del suo monumentale angelo. Per chi fosse curioso di scoprire come sarà l’opera finita, il 29 marzo alle ore 17,30 Alessandro Ramin presenterà al pubblico il suo lavoro compiuto. “La cartapesta fra sacro e profano”, più che di una mostra si tratta di un ibrido, in bilico fra esposizione, installazione, laboratorio creativo, dove la contaminazione fra antico e moderno, sacro e profano, effimero e imperituro rispecchia lo spirito irriverente, ironico e ribaltante profondamente radicato in ogni festeggiamento carnevalesco, a Cento più che in altri luoghi.