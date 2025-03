In città ecco la Clinica dell’udito: "Nuova risposta ai ferraresi"

Un nuovo presidio sanitario che si insedia nel cuore della città. E’ la ’Clinica dell’udito’, che da qualche giorno ha portato nel nuovo centro di via Voltapaletto 4/C nuove risposte professionali alle patologie dell’apparato uditivo. Il marchio è il primo in città, il quarto sul territorio provinciale dove già era presente a Copparo, Argenta e Codigoro, e l’ottavo in regione. L’assessore Cristina Coletti ha effettuato una visita del centro, in occasione dell’inaugurazione ufficiale. "Si tratta – ha spiegato – di un nuovo ambulatorio in grado di accogliere i cittadini per determinate patologie, legate all’udito. L’insediamento in città è sinonimo di dinamicità, un aspetto che può portare risposte di qualità per il benessere sanitario dei cittadini". Il titolare della clinica è Roberto Boscardini, mentre la referente è Letizia Bruni, audiometrista e audioprotesista.