"In città governo positivo. Nuovi spazi di pluralismo"

"Posso parlare di Ferrara?". Il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Galeazzo Bignami rivolge la domanda al senatore Alberto Balboni, seduto al tavolo. Tra i due c’è una confidenza che si è cementata negli anni. E per Bignami, intervistato dal vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini ieri mattina all’evento di Fd’I, è il viatico per tracciare una rotta. Con una destinazione ben precisa: la vittoria alle prossime ammnistrative. "Quella di Ferrara – spiega il viceministro – è un’esperienza amministrativa estremamente positiva. Da quando governa il centrodestra in questa città si sono aperti dei grandi spazi di pluralismo. Il nostro è un apporto che fa bene ai territori e il lavoro di Alessandro (Balboni, ndr) è molto prezioso". Lo sguardo di Bignami è più ampio. Corre al 2025, alle regionali. "La Regione non è contendibile – scandisce –. Possiamo proprio vincerla, se non facciamo errori come abbiamo invece fatto in passato. Un governo monocolore da cinquant’anni è un fatto eccezionale. E non fa bene al territorio". Venendo alla sua funzione come esponente del governo, Bignami punta il dito su viale Aldo Moro anche parlando di infrastrutture. "Su un’opera strategica come la Cispadana – dettaglia – il Ministero non ha competenze. Le ha invece la Regione, che continua a non essere chiara. Ci devono dire se c’è o meno la sostenibilità finanziaria per realizzare questa infrastruttura. Oppure, dicano chiaramente che l’arteria viaria, per colpa della loro inadeguatezza politica, è al palo". Per tutta risposta, il governo "ha invece già licenziato il terzo lotto della variante di Argenta. Un’infrastruttura magari meno roboante in termini mediatici, ma sicuramente utile ai cittadini".

Anche sul tema dell’alluvione, quello di Bignami è un attacco senza esclusione di colpi. Dalle procedure alle "tante ambiguità sui dati, legati alla gestione del bacino idrografico, che spesso vengono omessi", passando per "le aspre polemiche fomentate dalla sinistra contro il governo all’indomani dell’evento drammatico che ha colpito il nostro territorio". In tutto questo, secondo il viceministro, c’è un disegno. "La mia sensazione – tuona Bignami – è che la sinistra stia continuando a raccontare delle balle, accusando il governo, per coprire ciò che loro non hanno mai fatto negli anni passati. E, la responsabile di tutto questo, ha un nome e un cognome: Elly Schlein". La lettura politica ha in realtà un secondo fine. Ossia quello di "smontare la narrazione del modello ricostruzione post-terremoto. Dopo undici anni, la struttura commissariale è ancora aperta e la fase di ricostruzione non è ancora completata del tutto". Dalla sicurezza alla giustizia, passando per il tema della sanità. Bignami è un fiume in piena. E il punto d’orgoglio è proprio "Giorgia". "Ciò che mi rende più orgoglioso – dice in chiusura Bignami – sono lo straordinario lavoro e la totale abnegazione dimostrati dal nostro premier Giorgia Meloni, il cui principale merito è quello di aver fatto tornare l’orgoglio di essere italiani alle persone. Nonostante la quotidiana battaglia contro le burocrazie che, dopo anni di governi tecnici, si erano abituate a decidere in luogo della politica. Ma ora, la musica è cambiata".

f. d. b.