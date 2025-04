"In città pedoni e ciclisti non rispettosi del codice stradale"

Caro Carlino,

qui in città ci sono delle persone, pedoni e ciclisti, non rispettose del codice stradale. Attraversano la strada quando la segnaletica semaforica indica alt, non curandosi del pericolo a cui vanno incontro e degli enormi problemi che potrebbero causare agli automobilisti. Questi insoliti episodi si verificano, durante la giornata, diverse volte; e diventa ancora più grave quando, chi commette questa scorrettezza, è una persona che siede su di uno scranno del consiglio comunale: dovrebbe dare il buon esempio, invece il comportamento che assume è contrario. Distinti Saluti,

Giacomo Giorgi

* * *

NON SPETTA AL COMUNE

FINANZIARE I NEGOZI

Caro Carlino,

mi riferisco alla lettera a firma della sig. Ferrari che mi trova assolutamente d’accordo nell’elogiare i titolarei della cartoleria Sociale che resistono e continuano la loro attività pluri decennale. Mi permetto solo di puntualizzare che non è compito del Comune agevolare direttamente con contributi economici chi vuole aprire o continuare la propria attività. Al primo aiuto avremmo la fila lungo lo scalone: compito di un’amministrazione è quello di incentivare la presenza in centro di noi ferraresi cercando di non perdere le manifestazioni (vedi Mille Miglia) e migliorare e aumentare quelle in essere (esempio il Palio), cosa per altro mi pare sia stato fatto in questi ultimi anni.

Stefano Paltrinieri

* * *

MORTI SUL LAVORO,

SERVONO LEGGI SEVERE

Caro Carlino,

ancora lutti sul lavoro, giovani e meno giovani lavoratori che hanno perso la vita, famiglie distrutte, senza i portatori di reddito, morti assurde ma che invece di diminuire aumentano. E, a prescindere dalle vuote parole di qualche politico di turno, vuote di verita’ e di concreta presa di coscienza del triste fenomeno, lo scenario che ci troviamo ad affrontare e’ sempre lo stesso: ”si poteva fare”, “ si doveva rispettare” e altre ipocrite parole senza il minimo significato se non rimandare al giorno dopo a non risolvere nulla. Bassi salari, precarietà, mancanza di normative rigide... mi si scusi lo sfogo che ritengo più che giustificato...ma quando mai queste semplici considerazioni si faranno carico di una vera volontà politica che svegli il legislatore a fare quello per cui e’ chiamato a svolgere? Nuove leggi, moderne e inflessibili che non diano adito a certi approfittatori di lucrare su appalti e subappalti.

Saverio Mosca