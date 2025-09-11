In città ritorna il Ferrara film festival

Anteprime internazionali, celebrazioni e retrospettive speciali, una competizione internazionale di lungometraggi e cortometraggi. Compie dieci anni il Ferrara Film Festival che, da sabato 20 settembre a domenica 28 settembre, proporrà un ricco programma di appuntamenti.

La nuova direzione artistica segna una prima novità con l’arrivo di Claudia Conte nel ruolo di co-direttrice artistica, che affiancherà il fondatore Maximilian Law. "Presentare il nostro festival decennale in una cornice così prestigiosa rappresenta un traguardo significativo – ha dichiarato Law durante la conferenza – L’obiettivo è consolidare la rilevanza internazionale della manifestazione, ed è per questo che ho scelto di collaborare con Claudia Conte". La neo co-direttrice, forte della sua esperienza pluriennale alla Mostra del Cinema di Venezia, ha espresso il suo impegno: "Assumere per la prima volta la direzione artistica di un festival che si svolge in una città patrimonio Unesco rappresenta una sfida entusiasmante. Il nostro impegno sarà quello di mantenere elevati standard qualitativi, valorizzando i giovani talenti". Il supporto delle istituzioni è emerso dalle dichiarazioni dell’assessore al Bilancio del Comune, Matteo Fornasini che ha dichiarato "Siamo contenti di ospitare a Ferrara, dal 20 al 28 settembre, la decima edizione dell’evento, che arricchisce il calendario turistico e culturale della nostra città".

"In un anno così importante – commenta Davide Urban, direttore generale di Confcommercio – dove celebriamo i trent’anni del riconoscimento Unesco, il Festival rappresenta un’opportunità per valorizzare il nostro patrimonio artistico. Siamo stati tra i primi a credere nel Ferrara Film Festival, siamo consapevoli del ruolo fondamentale dell’arte, della cultura e del cinema". Dal canto suo Noemi Gherrero, segretario di Impresa Cultura – Confcommercio conclude: "Il nostro impegno è trasversale e continuo e si innesta in questi eventi portando un ulteriore contributo nei progetti di valorizzazione delle esperienze territoriali".