In classe con mele, pere e kiwi. Educazione alimentare per i giovani

Quando ‘La frutta va a scuola’. Si tratta di un progetto educativo promosso da Coldiretti Ferrara in collaborazione con il Comune, finalizzato a promuovere la sana alimentazione tra i più giovani, oltre a valorizzare i prodotti a ‘chilometro zero’ del territorio. I particolari sono stati illustrati ieri mattina in municipio da Matteo Fornasini, assessore all’Agricoltura, Chiara Scaramagli, assessore alla Pubblica istruzione, Mara Bignardi, Servizi educativi del Comune, Alessandro Visotti, direttore Coldiretti, Riccardo Casotti, vice direttore Coldiretti, Stefano Menegatti, responsabile ‘Campagna Amica’ e Valentina Lattoli, ufficio segreteria di direzioni e eventi Coldiretti.

"Si tratta di un progetto – ha spiegato l’assessore Scaramagli – per il quale si ringrazia Coldiretti per averlo promosso, in quanto si basa sul fondamentale principio della sana alimentazione. Un aspetto che sarà trasmesso ai nostri bambini della scuola dell’infanzia, sia nido e materna in diversi plessi scolastici comunali. Una collaborazione che si auspica diventi anche un momento di approfondimento da trasmettere alle famiglie". Nel suo intervento l’assessore Fornasini ha aggiunto come "il progetto permetta anche di valorizzare e fare conoscere le eccellenze prodotte dagli agricoltori del territorio, come la frutta. Tutto questo è importante trasmetterlo ai più piccoli, anche attraverso laboratori tematici didattici".

Nel dettaglio, il progetto ‘La frutta va a scuola: impariamo a mangiare sano’ prevede una serie di incontri in quindici strutture scolastiche, precisamente nidi e infanzia, del Comune. Verranno realizzate attività ludiche, laboratori educativi e distribuzione di merende a base di frutta di stagione. "Si tratta di un progetto pilota – ha proseguito il direttore di Coldiretti Visotti – che crediamo sia necessario sul piano educativo, partendo dalle scuole, per fare capire ai bambini l’importanza dell’origine del cibo, tutto questo attraverso l’introduzione di cibo a ‘chilometro zero’, locale e frutta stagionale". Il tutto con il coinvolgimento diretto dei bambini e degli agricoltori di Coldiretti, che nelle diverse classi interessate proporranno i temi delle stagioni della frutta, che nasce, cresce, matura ed infine arriva nel piatto per essere mangiata. A tal proposito è previsto un gadget per i bambini e materiali multimediali di approfondimento, sia per i docenti che per le famiglie. Un progetto che si pone anche un obbiettivo possibile allargato alle scuole primarie, secondarie e università. Un’educazione alimentare che vedrà a scuola mele, pere, kiwi, fragole e albicocche, consegnate direttamente dagli agricoltori e poi utilizzati per preparate per colazioni sane.