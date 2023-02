In consiglio comunale Federico Casari lascia, entra Tisbe Ferrari

BONDENO

Cambio in consiglio comunale tra le fila del Pd. Federico Casari, uno dei giovani del Pd si è dimesso per motivi professionali. Al suo posto entrerà, al primo consiglio comunale utile ovvero il 28 febbraio, Tisbe Ferrari, 70 anni, di Gavello, pensionata, storica militante, sin dagli anni ’70, di quello che oggi è il Partito Democratico. Un debutto attesa che conferma un lungo impegno sul territorio. Per la prima volta Tisbe Ferrari (foto) entra dunque in consiglio comunale dopo una vita dedicata al partito. "Sono contento – dice Tommaso Corradi segretario locale del Pd - che in un gruppo come quello del centro sinistra, accanto ai consiglieri Marcello Parmeggiani, Marcello Ferron e me che abbiamo quest’anno trent’anni e siamo i più giovani del consiglio comunale, e a Mauro Verri, ci sia ora una militante storica del Pd. Tisbe Ferrari non ha mai avuto nessuno incarico politico. Fa piacere che una persona come lei, che si è sempre impegnata sul territorio, che ha sempre aiutato per il tesseramento e per le primarie, che è una volontaria alla Festa dell’Unità, che si impegna ed è iscritta all’Unione donne italiane, abbia finalmente un riconoscimento istituzionale". Prima di Tisbe Ferrari, in base al numero dei voti, hanno rinunciato per motivi professionali Massimo Sgarbi e Laura Grechi. A Bondeno gli iscritti al Pd sono 120: "Dal capoluogo alle frazioni, il numero degli iscritti - dice Corradi - si mantiene stabile da cinque anni".

cl.f.