In consiglio comunale si parla del nuovo centro di raccolta rifiuti

È convocato per stasera alle 19, il Consiglio comunale di Comacchio. Diversi i punti all’ordine del giorno, consultabile sul sito istituzionale del Comune. Tra questi, il terzo provvedimento di variazione al Bilancio di previsione 2025-2027, l’aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’annualità 2025 e l’autorizzazione per l’avvio delle procedure di alienazione di immobili di proprietà comunale. E ancora, il rinnovo della convenzione tra il Comune di Comacchio e il Comune di Lagosanto per l’esercizio in forma associata delle funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, e il permesso di costruire in deroga per la realizzazione a San Giuseppe di Comacchio (nell’area artigianale) di un nuovo centro di raccolta differenziata di rifiuti urbani.