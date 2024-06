In Consiglio due dimissioni: "Entra Melchiori"

Questa sera alle 19 ci sarà la prima seduta della legislatura del consiglio comunale di Ostellato, che si apre con la novità delle dimissioni dei consiglieri comunali più votati della lista "Insieme per Ostellato". "E’ un’operazione calcolata – spiega il capogruppo Rossano Forlani – per consentire a Stefano Melchiori, ex sindacalista Uil a San Giovanni, in un’azienda dell’area produttiva Sipro, di poter entrare in consiglio comunale. Riteniamo che Melchiori abbia gli strumenti necessari per meglio rappresentare gli interessi dei cittadini e svolgere un’opposizione più efficace". All’indomani del voto infatti si era dimesso Manuele Marani, noto imprenditore del territorio, imitato subito dopo dall’ex calciatore professionista Davide Marchini e da Paola Andreatti. Un domino che ha portato alla surroga con Stefano Melchiori. Nessun ridimensionamento dunque".