In Consiglio i lavori allo stadio

CODIGORO

Circa 200.000 foto raccolte, in quasi 42 anni di passione, per "raccontare" con immagini quanto successo a Codigoro, gli appuntamenti e le persone che facevano mestieri strani, per quel valore indubitabile che ha il ricordo.

Andrea Bonazza 74 anni (foto), un passato da gran lavoratore, all’età di due anni venne colpito dalla poliomelite all’arto inferiore destro, sposato con Aurelia Telloli che le ha donato Roberto e Daniele.

"Sono stato via per 6 lunghi anni da Codigoro e mi è mancata moltissimo, sono orgoglioso – dice – di fotografare il paese che amo e amerò sempre".

Ricorda come prima, poiché non si avevano tanti soldi in tasca, faceva diapositive, scattandone 14.000 e, per portarle su supporto informatico, ha comprato uno scanner conservandone la metà, oltre a tanti negativi, poiché c’erano ancora le pellicole.

"Quando posto immagini sul mio profilo e magari sotto trovo un codigorese trasferitosi in Canada o Australia che mi ringrazia – prosegue Bonazza – dicendomi ’sono felice che ti sia ricordato di me’, provo tanta soddisfazione".

Sempre presente nella vita cittadina, grande lavoratore e per tanti anni, caposervizio affari sociali in comune, ha collaborato con associazioni di volontariato quali Pro Loco, Avis, Gad amici del teatro alla vita attiva della comunità.

Ha sempre frequentato inoltre l’oratorio Salesiano e con la moglie ha collaborato per vari anni alla grande avventura estiva che raccoglieva oltre 100 ragazzi, per far loro trascorrere un’estate di gioia e aggregazione con i loro coetanei.

Nel ’77 è stato infine tra i fondatori dell’associazione Caput Gauri, organizzatrice dell’omonimo concorso nazionale di poesia col quale collabora tuttora e che rende Codigoro famosa ovunque, ed è anche presidente e fondatore del Gruppo Fotografico Codigoro, ma per Andrea "una foto è per sempre – conclude – perché ferma, nel tempo, un istante unico e irripetibile".

