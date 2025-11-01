In Consiglio il tributo al lavoro dei carabinieri

Lo scorso 30 di ottobre si è riunito, per il consueto appuntamento mensile, il Consiglio Comunale di Cento. Prima dell’inizio della disamina dei vari punti all’ordine del giorno, Matteo Veronesi, presidente del Consiglio, ed Edoardo Accorsi, Sindaco di Cento, hanno insignito di un riconoscimento, proposto negli scorsi mesi dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e approvato all’unanimità dall’assemblea, come segno di "apprezzamento e gratitudine" per il lavoro svolto negli anni del loro servizio, il luogotenente in carica speciale Giuseppe Tirino, il vicebrigadiere Marcello Marcantoni e il brigadiere Roberto Pini.

In seguito, il Consiglio si è cimentato nella disamina dei vari punti all’ordine del giorno. La giunta ha presentato diverse delibere, tra cui la modifica ed integrazione delle linee di indirizzo contenute nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, finalizzate alla rinegoziazione di contratti di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, e una variazione generale di bilancio 2025-2027 seconda salvaguardia degli equilibri. Le delibere sono approvate a maggioranza ma solo, specialmente quest’ultima, dopo un’accesa discussione.

Non accolto, dopo un ampio e acceso dibattito, l’ordine del giorno proposto dal Consigliere Pettazzoni e da Fratelli d’Italia, riguardante il sostegno della stampa locale, ritenuta fondamentale dalle parti, che però non si sono trovate totalmente d’accordo sul contenuto dell’ODG.

Rimandato alla prossima assemblea, vista la rilevanza dei temi e gli ampi emendamenti proposti, l’ODG presentato da FdI sui temi della sicurezza dei giovani e del fenomeno delle "baby gang", crescente anche nel territorio centese.

Francesco Diozzi