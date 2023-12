In Consiglio l’ordine del giorno sul Cpr: "Diciamo ’no’ ai centri di permanenza"

Il presidente Alessandro Amà ha convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria per stasera alle 21, in videoconferenza e in diretta streaming sulla pagina Youtube del Comune di Copparo. Nel corso della seduta, il gruppo consigliare del Pd presenterà un ordine del giorno contro la proposta di ‘costruire un nuovo centro di permanenza e rimpatrio’ nel Ferrarese. Successivamente saranno discusse le pratiche propedeutiche all’approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, fra cui il programma triennale delle opere pubbliche anni 2024-2026 e dell’elenco annuale 2024 e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026.