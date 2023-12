In Consiglio si parla di Irpef e Imu

Anche con le feste, proseguono gli appuntamenti amministrativi per la città. Come presidente, infatti, Fiammetta Balboni ha convocato la Consulta Civica di Reno Centese per oggi alle 20.30, nella sala di via Salvi 1 a Reno Centese per esprimere il parere non vincolante al bilancio previsionale 2024-2026 del Comune. Venerdì, invece, alle 18.30 in sala dell’identità civica ‘Albano Tamburini’ e in diretta streaming vi sarà l’ultima seduta dell’anno del consiglio comunale. Gli argomenti trattati saranno importanti: si parla di Irpef, Imu, Documento Unico di Programmazione, bilancio di previsione, razionalizzazione periodica delle partecipate e la ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

l.g.