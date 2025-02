In Consiglio si parlerà di variazione dei tributi. Verrà comunicata la nuova aliquota Irpef

Si terrà martedì prossimo il consiglio comunale a Codigoro, convocato per le 19 presso la residenza municipale di piazza Matteotti. Il presidente del consiglio Elia Mantovani ha previsto come ordine del giorno i seguenti punti. Le comunicazioni del presidente e del sindaco, la lettura ed approvazione dei verbali della seduta consiliare precedente. Il documento unico di programmazione (Dup) per periodo 2025/2027 e nel campo dei tributi, la determinazione della aliquota addizionale comunale Irpef per il corrente anno. La seduta è aperta al pubblico e sarà visibile anche in modalità streaming con link riportato sul sito dell’Ente www.comune.codigoro.fe.it.