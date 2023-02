In consiglio si vota il bilancio

È stata convocata per giovedì alle 20.30, dal presidente Alessandro Amà, la seduta del Consiglio comunale di Copparo. Dopo le formalità preliminari e le comunicazioni, sarà discusso l’ordine del giorno per il contrasto alla direttiva dell’Unione Europea per l’obbligo di prestazione energetica entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali (direttiva case green), presentata dai consiglieri Carlo Bertelli del gruppo politico Lega Salvini Premier e Alessandro Amà del gruppo politico Forza Italia. Successivamente, la discussione proseguirà per l’approvazione del Documento unico di programmazione e del Bilancio di previsione 2023-2025 con tutti gli atti relativi. Saranno posti in approvazione anche il piano industriale 2023-2025 della società Patrimonio Copparo e il piano operativo e gestionale 2023 della società Gecim, che cura i servizi cimiteriali. In conclusione, si tratterà l’istituzione della commissione consiliare speciale relativa alla persistenza di odori sgradevoli in centro abitato a Copparo e Brazzolo e la modifica dell’appendice del regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite videoconferenza.