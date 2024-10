In corsa per i fondi del governo: "Un milione per il nuovo Palasport"

Sport, Ferrara candida un nuovo maxi progetto da oltre un milione di euro per rimettere a nuovo il Palasport. È stata approvata in giunta martedì la delibera proposta dall’assessore allo Sport Francesco Carità, con la quale il Comune si avvia a presentare la propria candidatura al bando ‘Sport e Periferie 2024’ promosso dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo è ottenere finanziamenti per un progetto di riqualificazione del Palasport, situato in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, una delle più importanti strutture sportive della città. Il progetto, del valore complessivo di 1.150.000 euro, prevede interventi strategici per migliorare l’efficienza energetica, la sicurezza e l’inclusività della struttura. Di questi, 1.000.000 di euro saranno richiesti attraverso il fondo del bando, mentre il Comune coprirà i restanti 150.000 euro. "Con l’idea progettuale presentata vogliamo portare a casa le risorse per effettuare interventi sostanziali di riqualificazione energetica del palasport, oltre che di miglioramento generale per un ottimale utilizzo della struttura e la sua messa in sicurezza", spiega l’assessore allo Sport. L’impianto sportivo di piazzale Atleti Azzurri d’Italia potrebbe godere di un significativo restyling che farebbe della più ampia palestra attualmente a Ferrara – inaugurata nel 1982, conta 2500 posti, estendibili a 3500 –, anche una tra le più evolute e al passo coi tempi. Gli interventi proposti includono il miglioramento dell’isolamento termico, l’impermeabilizzazione, la sostituzione delle superfici vetrate e il rifacimento dell’impianto di illuminazione, con l’obiettivo di garantire un salto di almeno una classe energetica. Questi lavori contribuiranno a rendere il Palasport più sicuro e sostenibile, offrendo uno spazio rinnovato per lo sport e la comunità.

Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana, volta a migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche della città, già oggetto di precedenti interventi di riqualificazione. "Il quartiere cittadino su cui insisterà questo imponente programma è un’area strategica per le politiche di rilancio di zone più a rischio di degrado – conclude l’assessore –. Con questo investimento da un milione di euro che chiederemo allo Stato, tramite il bando Sport e Periferie 2024 più l’aggiunta di 150mila euro a carico dell’amministrazione comunale, potremo realizzare un intervento di rinnovamento che renderà la struttura molto più funzionale e moderna, nel nome del risparmio energetico e della sicurezza".Se otterrà il finanziamento necessario il Comune potrà avviare i lavori entro il 2025 e completare il progetto entro la primavera del 2026.