In corteo per Gaza ’Bella ciao’ e bandiere: "Fermiamo l’invasione"

La Cgil in corteo per Gaza. A Ferrara e in tutta l’Emilia Romagna sono state dichiarate quattro ore di sciopero, nel pomeriggio di ieri, con una serie di assemblee che si sono svolte in tutti i luoghi di lavoro.

A Ferrara si è formato un corteo, in centinaia i presenti, che ha visto un primo concentramento davanti la sede della Camera del Lavoro Cgil in piazza Verdi, per poi partite in direzione della prefettura per un presidio. "La Cgil, sin dall’inizio della guerra – hanno ricordato i promotori dell’iniziativa – ha organizzato e partecipato a tutte le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese e contro il genocidio in atto. Ora in seguito all’invasione della Striscia di Gaza da parte del Governo di Netanyahu dopo mesi di stragi con 80 mila persone uccise, ha proclamato mobilitazioni e scioperi in tutta Italia che si sono svolti nella giornata di ieri. La logica della forza e del riarmo è un pericolo per la democrazia in tutto il mondo e per questo, come Cgil, abbiamo deciso non solo di partecipare a tutte le iniziative previste, ma di proclamare una vera e propria giornata di mobilitazione". In testa al corteo con lo striscione ‘Cgil per Gaza’ anche la segretaria generale Cgil Ferrara, Veronica Tagliati. Partiti, con il sottofondo della musica di ‘Bella Ciao’ da piazza Verdi, il lungo corteo di manifestanti ha percorso le vie Scienze, Terranuova, Voltapaletto, Bersaglieri del Po, Cairoli, Corso Martiri della Libertà, Borgo dei Leoni, Combattenti per raggiunge la sede della Prefettura in corso Ercole 1° d’Este.

Il corteo scortato dal personale della Polizia di Stato e Polizia municipale. Nessun problema di ordine pubblico. "Ci siamo mobilitati e scioperiamo – hanno ribadito gli organizzatori – per fermare il genocidio e salvare vite umane, raccogliere e garantire aiuti umanitari alla popolazione civile. Oltre chiedere al Governo italiano e all’Unione europea di sospendere i trattati commerciali e militari con Israele e avviare un processo diplomatico che porti alla fine dell’aggressione israeliana con il riconoscimento dello Stato di Palestina. Si vuole garantire alla società civile che si è organizzata nella Global Sumud Flotilla, al personale sanitario come ad esempio quello di Emergency e ai giornalisti, di poter svolgere in sicurezza le iniziative di soccorso alla popolazione civile". In corteo lavoratori, che hanno aderito allo sciopero di quattro ore, cittadini e famiglie. Molte le bandiere della Palestina, gli striscioni per chiedere lo ‘stop del genocidio’, le bandiere della pace e della Cgil. In corteo anche Giada Zerbini, segretaria Pd comunale, e Paolo Calvano, consigliere regionale. All’arrivo davanti alla Prefettura, si sono alternati alcuni interventi. Tra questi anche quello di Adam Sami dell’associazione ‘Ferrara per la Palestina’. A seguire una rappresentanza, guidata dalla segretaria Cgil Veronica Tagliati, ha incontrato il prefetto. Chiaro il messaggio emerso dagli interventi: "Siamo di fronte a un’invasione sanguinaria, condotta da uno degli eserciti più potenti del pianeta contro un popolo disarmato e assediato. Il silenzio delle cancellerie europee e delle istituzioni internazionali pesa come una complicità. Parlare genericamente di tregua o cessazione delle ostilità non basta. Serve nominare i responsabili, imporre un embargo sulle armi, aprire corridoi umanitari immediati".