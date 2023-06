"In crescita la diffusione di specie invasive Assisteremo all’aumento di infezioni e morti"

L’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, segnala che dieci anni fa la zanzara Aedes albopictus si è insediata in otto Paesi UeSee, con 114 regioni colpite. Ora è presente in 13 paesi e 337 regioni. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a una diffusione geografica di specie di zanzare invasive – segnala la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon –. Se continua così, possiamo aspettarci di vedere più casi e morti possibili per malattie come Dengue, Chikungunya e febbre del Nilo occidentale. Gli sforzi devono concentrarsi sui modi per controllare le popolazioni di zanzare, migliorare la sorveglianza e applicare misure di protezione individuale".