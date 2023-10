In discoteca con gli street tutor: "Noi, fino all’alba tra i ragazzi. Anche così salviamo delle vite"

Appuntamento a mezzanotte in via Arianuova davanti alla discoteca College. È qui che inizia il turno in pettorina rifrangente arancione, dello street tutor Lorenzo, 24 anni e il sogno di farsi strada nel settore della sicurezza. Il suo compito è parlare con i giovani per evitare che commettano sciocchezze e, soprattutto, non disturbino chi cerca di chiudere occhio nonostante il popolo della notte.

Ci mette tutto il suo potere di persuasione. Molti l’ascoltano e abbassano la voce per non svegliare i residenti. Altri si scansano e, a passo veloce, si dirigono verso la discoteca, in branco o solitari, con in mano i cellulari pronti a scattare un selfie. In via Arianuova è passata da poco la mezzanotte, Lorenzo non si perde d’animo di fronte al flusso di giovani che gli viene incontro: sono tanti, rumorosi, vocianti. È venerdì, la notte è ancora giovane in questo pezzo di città dove le regole spesso non sono rispettate, gli schiamazzi all’ordine del giorno. Al corso dell’agenzia Securfox gli hanno insegnato che deve usare grande cortesia per mediare e orientare i comportamenti delle persone: ore e ore di lezione in cui ha imparato a intervenire in modo sobrio e corretto con nozioni di servizi di sicurezza, anche in caso di primo soccorso sanitario. Lorenzo, che fa parte della squadra dei venti street tutor, è radio munito e ha una corsia preferenziale sia con le forze dell’ordine qualora servisse che con i buttafuori. "Paura perché a volte sono da solo? No, basta parlare con le persone, tenerle calme, senza usare toni minacciosi", racconta mentre cerca di convincere due giovani, che a stento si reggono sulle gambe, a non prendere l’auto. "Ragazzi non potete tornare a casa così, rischiate di fare un incidente. Non avete un amico che possa venirvi a prendere?". E la conversazione va avanti per almeno 5 minuti, finché Lorenzo trova la soluzione: chiama un taxi che li porta alle loro case. "Anche così si salvano vite", sottolinea l’angelo della notte. Ma non è sempre così facile il lavoro di Lorenzo: "Ho assistito a una rissa collegata all’omicidio del Big Town. Fuori da un bar se le sono date di santa ragione e io ho avvertito le forze dell’ordine. Ci sono situazioni dove ovviamente è impossibile intervenire". Niente ‘sceriffi’, dunque, ma professionisti del settore, che sanno individuare criticità, magari restando a presidiare la zona fino al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. Intanto, la serata davanti al College continua e non mancano fuori programma. Una ragazza si è persa: "Mi aiuti!", rivolgendosi a Lorenzo. E così l’accompagna a un bed and breakfast. La notte, però, è ancora lunga e Lorenzo deve fare i conti con la solita festa di laurea: "Sono quelle che ti danno più grattacapi in questo periodo. Fanno molto rumore e allora devo chiedere di abbassare la voce. La pettorina arancione mi conferisce autorità e sono portati ad ascoltarmi". Ed è quello che accade: “Ragazzi – sottolinea Lorenzo – va bene divertirsi, ma potete farlo senza svegliare il vicinato. Non costringetemi a chiamare i carabinieri”. E subito si tranquillizzano. Lorenzo ha ancora un paio di ore di servizio davanti, ma questo non sembra preoccuparlo troppo: “Adoro questo lavoro e aiutare la gente”. Quando torna a casa, più alba che notte, ad aspettarlo c’è la fidanzata.