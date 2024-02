"In due anni 5mila viaggi. I tir al lavoro per l’idrovora"

Per due anni passeranno da Bondeno 5-6mila mezzi pesanti per spostare terra e trasportare pompe allo scopo di realizzare un impianto unico in Italia denominato ’Cavaliera’. Si tratta di un’innovazione tecnologica che permetterà di mettere in sicurezza dal punto di vista idrualico un territorio enorme. La realizzazione dell’impianto creerà qualche disagio, ma grazie a una viabilità dedicata e a una rotonda, si cercherà di attenuare le criticità. Questo in sintesi lo scopo dell’assemblea di ieri in cui ha partecipato il sindaco Simone Saletti con l’intento di rassicurare la popolazione. Il traguardo è davvero importante perché l’investimento sul territorio è pari a 68 milioni. All’incontro sono intervenuti il presidente del Consorzio della Bonficia Burana Francesco Vincenzi e il direttore e responsabile unico dell’impianto Cinalberto Bertozzi. L’impianto Cavaliera è un’opera al servizio di un’area di 324mila ettari di territorio, dove vivono 335mila persone tra le province di Modena, Ferrara e Mantova. Un intervento che, una volta completato, aiuterà a scongiurare problemi di siccità e rafforzerà la sicurezza idraulica. Finanziato per 68 milioni di euro da Pnrr - Italia Domani Piano di Ripresa e Resilienza, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Emilia-Romagna, l’intervento, molto atteso, si colloca nell’ambito del miglioramento del sistema irriguo e di scolo del Bacino Burana-Po di Volano. L’opera è in fase di realizzazione nel comune di Bondeno, a monte del centro abitato, nel punto più congeniale per lo scarico, in golena del Po e in corrispondenza della foce del Panaro, tra la località denominata “Coronella Brandana” e il polo Pilastresi, lontano da aree urbanizzate o soggette a vincoli e in un tratto dove la sezione del fiume risulta essere notevolmente ampia. La nuova opera, che potenzierà il polo Pilastresi, avrà la capacità di “scolare” sino a 60 metri cubi al secondo le acque del bacino delle acque basse dei territori modenese, mantovano e ferrarese. Sarà costituita da 12 pompe. Lo scolo avverrà tramite sollevamento meccanico. Il 50% dei gruppi sarà automatico in funzione dei livelli idrici e il restante 50% verrà attivato manualmente per le emergenze. secondo il cronoprogramma i lavori dovranno essere terminati nel 2026. Un traguardo record per un’opera così complessa, cui arriviamo grazie a un importante lavoro di squadra.