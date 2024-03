"In due anni investiremo 35 milioni di euro"

Nel silenzio "assordante" dell’opposizione che neppure con una semplice dichiarazione di voto, ha espresso la propria opinione, qualunque fosse, sul futuro di Codigoro per il prossimo triennio previsto dalla maggioranza che ovviamente l’ha votato a favore. Unico assente fra le fila della minoranza il capogruppo Luca Tomasi, ma nessuno dei 4 presenti ha detto nulla, anche solo per esplicitare i motivi per i quali si sono astenuti. Nel Documento Unico di Programmazione (Dup) sono previsti oltre 35 milioni di investimenti fino al 2026 con una grande attenzione al sociale, al modo della scuola ed ai giovani in particolare. Nella sua esposizione l’assessore al bilancio Graziella Ferretti ha declinato come non ci sarà "nessun aumento di Imu e Iperf per i codigoresi e saranno 416 gli studenti delle medie che avranno, anche quest’anno, i libri gratuitamente "unico comune - ha sottolineato il sindaco Alice Zanardi - della provincia" dei quali 118 potranno fruire del trasporto quasi gratuito. Soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative per persone con disabilità per garantire una vita indipendente - ha proseguito - con stazioni di posta, per aiutare famiglie e persone in periodi di difficoltà, ma anche prime abitazioni per interventi sulle povertà estreme di accoglienza abitativa sia di tipo temporaneo che definitivo". Nel dettaglio, fra le tante opere previste, per quest’anno oltre 1 milione per la piscina, 300mila euro per la stazione dei Carabinieri, 640mila per la pista ciclabile da Passo Pomposa alla torre della Finanza, oltre 2 milioni per la riqualificazione, la valorizzazione e il riallestimento delle aree museali dell’abbazia di Pomposa. L’anno prossimo sicuramente spiccano i 6 milioni per la tanto attesa circonvallazione, per decongestionare il traffico nel centro cittadini, ai quali se ne aggiungeranno 5 l’anno dopo. In chiusura il primo cittadino ha ricordato gli investimenti per circa 100 milioni che stanno facendo o faranno le aziende di Kastamonu e Conserve Italia, le nuove rotatorie sulla statale Romea, di fronte alle due aziende e all’ingresso del lido di Volano, per ridurre l’incidentalità sulla pericolosissima arteria.

cla. casta.