"In due plessi quasi cinquanta sospensioni"

Si chiama ’Progetto sospensioni’, a portarlo avanti il Csv Terre Estensi (centro servizi volontariato). Un progetto che segue in prima persona Silvia Dambrosio, mamma e volontaria, da sempre vicina al mondo della scuola, ai ragazzi. "Il numero delle sospensioni è in continuo aumento, lo scorso anno solo in due istituti sono state poco meno di cinquanta". Tante. Ragazzi che, allontanati dalle aule, rischiano di restare soli in casa, magari davanti al monitor di un computer, gli occhi incollati al display di un telefonino. "Che senso ha tenerli a casa – precisa – si ottiene solo l’effetto opposto. Magari finiscono per isolarsi, si rischia di peggiorare la situazione". Grazie al progetto sospensioni, in accordo con la scuola, imparano a curare un giardino, servono ai tavoli, affiancano i cuochi nelle cucine, stanno alla bancarella di mercatini allestiti per beneficenza, per raccogliere fondi e sostenere le associazioni. Seguono gli anziani, persone che hanno bisogno di essere accompagnate alla fermata del bus, a fare la spesa. "Peccato però – aggiunge Dambrosio – che quest’anno non ci sono fondi per attivare il piano, ma non ci arrendiamo. Sono certa che i finanziamenti arriveranno, che il progetto verrà attivato. E’ un grande aiuto per i ragazzi". Volontaria e mamma appunto. "Ho due figli ormai grandi, credo di essere stata insieme a mio marito una madre attenta alle esigenze dei figli, abbiamo messo grande impegno per la loro crescita. Ma devo anche dire, precisare un aspetto. Credo di essere stata fortunata, perché a volte basta una conoscenza sbagliata, un ragazzo che si trova al posto sbagliato nel momento sbagliato e nascono problemi. E’ proprio per questo che sottolineo la necessità di fare qualcosa per i nostri ragazzi. Magari sono arrabbiati con il mondo, bevono perché vivono situazioni dolorose, non riescono a integrarsi, solo soli dentro. Vorrei citare un altro dato. Più del 90% dei ragazzi che seguono le attività del progetto sospensioni ottengono una bella pagella, un’ottima pagella. Non giriamo le spalle a quelli che sono i figli di una comunità".

m. b.