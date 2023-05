In duemila alle cene propiziatorie: "Serata speciale"

"Un Palio speciale. E non solo perché si corre alla sera, ma perché, ancora una volta, dalle contrade arriva una grande risposta di solidarietà, grazie alla raccolta fondi e al ‘gemellaggio’ col palio del Niballo di Faenza. Grazie a tutto il mondo palio, ai suoi volontari, a chi crede nella tradizione, che oggi più che mai vive nel presente". Così il sindaco Alan Fabbri che venerdì sera ha portato il suo saluto – con il vicesindaco Nicola Lodi – alle cene propiziatorie della corte ducale e delle otto contrade del Palio, appuntamento che tradizionalmente precede il giorno ‘clou’ delle corse. Con loro anche il presidente del Palio Nicola Borsetti e il presidente del comitato organizzatore Romano Marzola. Nel complesso i partecipanti al tradizionale appuntamento pre-palio erano oltre duemila. I borghi e i rioni hanno esposto contenitori per la raccolta di fondi per il territorio faentino.