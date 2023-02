In Emilia primeggiano Bologna e Parma

L’Istituto Tagliacarne ha di recente pubblicato la graduatoria delle province per redditi da lavoro dipendente pro capite, analizzando anche le variazioni tra il 2019 e il 2021. "Tra il 2019 e il 2021 il peso in termini pro capite del reddito da lavoro dipendente sul totale del reddito disponibile – spiegano in una nota – è rimasto stabile al 63% su base media nazionale. Benché in 42 province su 107 è aumentato passando dal 68,7% del 2019 al 69,7 del 2021 (sempre parlando di incidenza). Tra le realtà che hanno incrementato, in regione, troviamo Bologna, Parma (+.1.400 euro pro capite), Reggio Emilia e Modena. Diminuzione, anche se di poco, per Ferrara passata da 7.887 a 7.855.