"In Europa, Natale sotto attacco. Le parole di Benedetto XVI"

Caro Carlino,

il 2023 si è concluso e fa parte oramai della nostra storia. Si spera sempre che il nuovo anno porti gioia e serenità ma purtroppo non sempre l’anno che viene è pieno di felicità e amore. In questi ultimi anni, abbiamo assistito a molte tragedie che si sono abbattute sulla nostra umanità: guerre, pandemie, catastrofi climatiche, ma anche su questa festa, il Natale, che è una festa religiosa, cristiana e di grande pienezza di amore, dove la Sacra Famiglia è la protagonista principale. La nascita di un bambino, Gesù, è il centro delle festività, il cuore del Natale. Non tutti siamo religiosi, non tutti siamo cattolici, non tutti siamo costretti a festeggiare il Natale, se non ci ritroviamo in linea con i principi religiosi e cristiani che festeggiano il Natale, si può evitare di farsi coinvolgere nei suoi festeggiamenti. Purtroppo abbiamo assistito ad un vero e proprio attacco al Natale. L’Europa vuole abolire questa festività. In Belgio solo auguri per le “vacanze d’inverno”. È l’ultima follia della guerra alla fede. A cui bisogna reagire. In Italia è l’Istituto universitario europeo di Fiesole e lo fa, dice il suo Rettore, per una maggiore integrazione degli studenti di religioni diverse da quella cristiana, che vuole cambiare la festa del Natale con “festa d’inverno”. A Padova hanno sostituito “Gesù” con la parola “Cucù” durante la recita di Natale sempre per non turbare la sensibilità dei bambini e delle famiglie di altre confessioni. Poi si è dissacrato anche il presepe, Più Europa ha creato il presepe alternativo. Voglio chiudere con la speranza di un mondo migliore, anche a chi non ci crede e non lo vuole, e con le parole di papa Benedetto XVI a un anno dalla sua salita in cielo. Vorrei ricordarlo con un brano della mirabile omelia che pronunciò, ancora cardinale, nella Missa Pro Eligendo Romano Pontifice del 18 aprile 2005: “Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo. Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Noi, invece, abbiamo un’altra misura: il Figlio di Dio, il vero uomo. E’ lui la misura del vero umanesimo. Adulta non è una fede che segue le onde della moda e l’ultima novità; adulta e matura è una fede profondamente radicata nell’amicizia con Cristo”.

Vincenzo Aiello